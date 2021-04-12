13 Nisan Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
13 Nisan Salı bugünkü maçlar sorgusunu futbol severler sıklıkla aratır... Ronaldo'nun, Lukaku'nun, Dybala'nın forma giydiği İtalya Serie A'dan, Mess'nin, Benzema'nın, Suarez'in ter akıttığı La Liga'ya... Yıldız adaylarını büyük kulüplere satması ile
Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün, hayal kırıklığı, coşku, gurur gibi duyguları yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri arayan futbol severler günün en güzel maçlarını izlemek için ekran başında bekler... Peki 13 Nisan Salı yani bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...
00:15
Curico Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
01:00
Huracan - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
01:00
Lanus - Newell's Old Boys
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
02:00
Guarani - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:15
Atletico Tucuman - Velez Sarsfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
05:00
Pachuca - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
12:05
Newcastle Jets - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:30
Tuzlaspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
17:00
FK Panevezys - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Banga - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Altınordu - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
19:00
Giresunspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
20:00
Sundsvall - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2 cbcsport.tv
22:00
PSG - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 1 CBC Sport
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