13 Nisan Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

13 Nisan Salı bugünkü maçlar sorgusunu futbol severler sıklıkla aratır... Ronaldo'nun, Lukaku'nun, Dybala'nın forma giydiği İtalya Serie A'dan, Mess'nin, Benzema'nın, Suarez'in ter akıttığı La Liga'ya... Yıldız adaylarını büyük kulüplere satması ile

DİĞER HABERLER 12.04.2021 - 22:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
13 Nisan Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün, hayal kırıklığı, coşku, gurur gibi duyguları yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri arayan futbol severler günün en güzel maçlarını izlemek için ekran başında bekler... Peki 13 Nisan Salı yani bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

00:15
Curico Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

01:00
Huracan - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

01:00
Lanus - Newell's Old Boys
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

02:00
Guarani - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

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03:15
Atletico Tucuman - Velez Sarsfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

05:00
Pachuca - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

12:05
Newcastle Jets - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30
Tuzlaspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

17:00
FK Panevezys - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Banga - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Altınordu - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:00
Giresunspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00
Sundsvall - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV

22:00
Chelsea - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2 cbcsport.tv

22:00
PSG - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 1 CBC Sport

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