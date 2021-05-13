13 Mayıs Perşembe tv yayın akışı! Bugün (Bayramın 1. günü) televizyonda ne var?

Geçen yıl olduğu gibi yıl da Ramazan Bayramı'nı dört duvar arasında, evlerimizde geçirmek zorunda kalıyoruz.

TV yayın akışına göz atan vatandaşlar izleyecek dizi, film, program arıyor.Bugün televizyonda neler hangi diziler var? sorusuna cevap arayanlar, haberimiz tam size göre.

Tv kanalları 13 Mayıs Perşembe yayın akışlarına ekledikleri programlarla izleyicilere keyifli dakikalar vadediyor.

İşte, 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı...



ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 King Kong

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Labirent: Son İsyan



KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Camdaki Kız



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Canavar Kamyonlar

22:30 Canavar Kamyonlar

00:30 G.O.R.A



FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Kafalar Karışık

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Masumiyet



TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Bayram Sevinci

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:35 İyilik Hikayeleri

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Organize İşler"

22:25 Teşkilat

01:00 Türk Sineması "Organize İşler"

02:55 İyilik Hikayeleri

03:10 Gönül Dağı



SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

11:00 En Büyük Şaban

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

00:15 Şabaniye



TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra



KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Hanımanne

09:30 Muhabbet Kapısı

11:00 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Fadik İntikam Peşinde

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Tatlı Bela

23:20 Melek

01:30 Ah Kalbim