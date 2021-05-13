13 Mayıs Perşembe tv yayın akışı! Bugün (Bayramın 1. günü) televizyonda ne var?
13 Mayıs Perşembe bayramın ilk gününde evlerimizdeyiz. Kısıtlamalar nedeniyle belkide tek eğlecen televizyon kaldı. İşte 13 Mayıs Perşembe TV yayın akışı...
Geçen yıl olduğu gibi yıl da Ramazan Bayramı'nı dört duvar arasında, evlerimizde geçirmek zorunda kalıyoruz.
TV yayın akışına göz atan vatandaşlar izleyecek dizi, film, program arıyor.Bugün televizyonda neler hangi diziler var? sorusuna cevap arayanlar, haberimiz tam size göre.
Tv kanalları 13 Mayıs Perşembe yayın akışlarına ekledikleri programlarla izleyicilere keyifli dakikalar vadediyor.
İşte, 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 King Kong
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Labirent: Son İsyan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Canavar Kamyonlar
22:30 Canavar Kamyonlar
00:30 G.O.R.A
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Kafalar Karışık
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Bayram Sevinci
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Organize İşler"
22:25 Teşkilat
01:00 Türk Sineması "Organize İşler"
02:55 İyilik Hikayeleri
03:10 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
11:00 En Büyük Şaban
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
00:15 Şabaniye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Hanımanne
09:30 Muhabbet Kapısı
11:00 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Fadik İntikam Peşinde
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Tatlı Bela
23:20 Melek
01:30 Ah Kalbim
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