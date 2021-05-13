13 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte bayramda günün maçları

13 Mayıs Perşembe günkü maçlar, futbol seyircileri için yayınlanıyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının yanıtını alan, elinde kumandası tv karşışına geçenler haberimiz size göre.

DİĞER HABERLER 13.05.2021 - 00:04 13.05.2021 - 00:13 Kartal Bakışı
13 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte bayramda günün maçları

Harika paslar, enfes çalımlar, süper goller, şık kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor.  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde... Peki bugün hangi maçlar var?

Yeşil çimlerden oturma odalarımıza gelen futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 13 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

13 Mayıs Perşembe günün maçları, bugünkü maçlar listesi...

01:00
Argentinos Juniors - U. Catolica
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Rentistas - Sao Paulo
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
12 de Octubre - Huachipato
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Ceara - Arsenal Sarandi
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

02:00
Toronto - Columbus Crew
MLS
Bilyoner TV

02:30
Miami FC - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV

02:30
Philadelphia Union - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV

03:00
Fluminense - Santa Fe
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Junior - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
La Guaira - Cerro Porteno
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Atletico GO - Palestino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Bolivar - Wilstermann
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
San Lorenzo - Rosario Central
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Houston Dynamo - Kansas City
MLS
Bilyoner TV

04:00
Minnesota United - Vancouver W.Caps
MLS
Bilyoner TV

05:00
Atletico Nacional - Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
U. Deportes - Df. Justicia
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:30
Sacramento Republic - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
SJ Earthquakes - Seattle Sounders
MLS
Bilyoner TV

12:05
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30
KAA Gent - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV

15:30
Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3Bilyoner TV

15:30
ADO Den Haag - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
FC Emmen - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Groningen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2Bilyoner TV

15:30
Heracles - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
PSV - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Tivibu SporBilyoner TV

15:30
Fortuna Sittard - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Sparta Rotterdam - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:00
KPV - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Mikkeli - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

18:00
Halmstads - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

19:30
AIK Stockholm - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Norrköping - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

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20:00
Valladolid - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Aston Villa - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

21:00
Eibar - Real Betis
İspanya La Liga
Bilyoner TV

21:00
NK Celje - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

21:00
Rosenborg - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Crotone - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Leipzig - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82

22:15
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:15
GFA Rumilly Vallieres - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 4

23:00
Granada - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

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