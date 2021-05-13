13 Mayıs Bugünkü diziler, filmler! Bugün (bayramın ilk günü) hangi diziler, filmler var?

Bayramın ilk günü 13 Mayıs Perşembe tv ekranlarında hangi diziler, filmler var? Evde bayramı geçirmek zorunda kalanlar için bugünkü diziler ve filmlerin listesini paylaşıyoruz.

DİĞER HABERLER 13.05.2021 - 13:32 13.05.2021 - 13:52 Kartal Bakışı
13 Mayıs Bugünkü diziler, filmler! Bugün (bayramın ilk günü) hangi diziler, filmler var?

Bugünkü diziler ve filmleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Bayramı evde geçirmek zorunda kalanlar için en büyük eğlencelerden birisi heralde televizyon olacak.

Bugün yani bayramın ilk gününde, 13 Mayıs Perşembe, kanallarda dikkat çeken dizi ve filmleri görüyoruz...

Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Diziler - TV Yayın Akışı

13:15
Tatlı Hayat
Teve2

14:00
Beni Bırakma
Atv

15:15
Elveda Derken
Teve2

15:20
Masum
Kanal 7

15:50
Gönül Dağı
TRT 1

16:00
Aşk-ı Memnu
Kanal D

16:15
Güzel Köylü
Star

16:30
Sakarya Fırat
Beyaz Tv

13 Mayıs Perşembe tv yayın akışı! Bugün (Bayramın 1. günü) televizyonda ne var?

13 Mayıs Perşembe tv yayın akışı! Bugün (Bayramın 1. günü) televizyonda ne var?

16:45
Doktorlar
Teve2

19:00
Emanet
Kanal 7

20:00
Bir Zamanlar Çukurova
Atv

20:00
Mucize Doktor
Fox Tv

21:15
Tatlı Bela
Kanal 7

21:15
Tatlı Hayat
Teve2

22:25
Teşkilat
TRT 1

23:00
Kanıt
Teve2

Film Yayın Akışı - Bugün Hangi Filmler Var? - TV Rehberi

15:00
Ne Umduk Ne Bulduk
tv360

19:30
Göster Gününü
Beyaz Tv

20:00
Canavar Kamyonlar
Star Tv

20:00
Ağır Romantik
Show Tv

20:00
Organize İşler
TRT 1

22:15
Ağır Romantik
Show Tv

22:30
Canavar Kamyonlar
Star Tv

23:20
Melek
Kanal 7

#13 mayıs perşembe#Bugün Hangi Dizi Var# Bu Akşamki Diziler# TV Yayın Akışı
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
TakımOAvP
 Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
TakımOAvP
TakımOAvP
TakımOAvP

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası