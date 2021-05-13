13 Mayıs Bugünkü diziler, filmler! Bugün (bayramın ilk günü) hangi diziler, filmler var?

Bugünkü diziler ve filmleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Bayramı evde geçirmek zorunda kalanlar için en büyük eğlencelerden birisi heralde televizyon olacak.

Bugün yani bayramın ilk gününde, 13 Mayıs Perşembe, kanallarda dikkat çeken dizi ve filmleri görüyoruz...

Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Diziler - TV Yayın Akışı

13:15

Tatlı Hayat

Teve2

14:00

Beni Bırakma

Atv

15:15

Elveda Derken

Teve2

15:20

Masum

Kanal 7

15:50

Gönül Dağı

TRT 1

16:00

Aşk-ı Memnu

Kanal D

16:15

Güzel Köylü

Star

16:30

Sakarya Fırat

Beyaz Tv

16:45

Doktorlar

Teve2

19:00

Emanet

Kanal 7

20:00

Bir Zamanlar Çukurova

Atv

20:00

Mucize Doktor

Fox Tv

21:15

Tatlı Bela

Kanal 7

21:15

Tatlı Hayat

Teve2

22:25

Teşkilat

TRT 1

23:00

Kanıt

Teve2

Film Yayın Akışı - Bugün Hangi Filmler Var? - TV Rehberi

15:00

Ne Umduk Ne Bulduk

tv360

19:30

Göster Gününü

Beyaz Tv

20:00

Canavar Kamyonlar

Star Tv

20:00

Ağır Romantik

Show Tv

20:00

Organize İşler

TRT 1

22:15

Ağır Romantik

Show Tv

22:30

Canavar Kamyonlar

Star Tv

23:20

Melek

Kanal 7