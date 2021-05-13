13 Mayıs Bugünkü diziler, filmler! Bugün (bayramın ilk günü) hangi diziler, filmler var?
Bayramın ilk günü 13 Mayıs Perşembe tv ekranlarında hangi diziler, filmler var? Evde bayramı geçirmek zorunda kalanlar için bugünkü diziler ve filmlerin listesini paylaşıyoruz.
Bugünkü diziler ve filmleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Bayramı evde geçirmek zorunda kalanlar için en büyük eğlencelerden birisi heralde televizyon olacak.
Bugün yani bayramın ilk gününde, 13 Mayıs Perşembe, kanallarda dikkat çeken dizi ve filmleri görüyoruz...
Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Diziler - TV Yayın Akışı
13:15
Tatlı Hayat
Teve2
14:00
Beni Bırakma
Atv
15:15
Elveda Derken
Teve2
15:20
Masum
Kanal 7
15:50
Gönül Dağı
TRT 1
16:00
Aşk-ı Memnu
Kanal D
16:15
Güzel Köylü
Star
16:30
Sakarya Fırat
Beyaz Tv
16:45
Doktorlar
Teve2
19:00
Emanet
Kanal 7
20:00
Bir Zamanlar Çukurova
Atv
20:00
Mucize Doktor
Fox Tv
21:15
Tatlı Bela
Kanal 7
21:15
Tatlı Hayat
Teve2
22:25
Teşkilat
TRT 1
23:00
Kanıt
Teve2
Film Yayın Akışı - Bugün Hangi Filmler Var? - TV Rehberi
15:00
Ne Umduk Ne Bulduk
tv360
19:30
Göster Gününü
Beyaz Tv
20:00
Canavar Kamyonlar
Star Tv
20:00
Ağır Romantik
Show Tv
20:00
Organize İşler
TRT 1
22:15
Ağır Romantik
Show Tv
22:30
Canavar Kamyonlar
Star Tv
23:20
Melek
Kanal 7
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