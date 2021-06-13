13 Haziran Pazar tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

13 Haziran Pazar tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir.

TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 13 Haziran Pazar Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

16:00 Kahraman Babam

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

16:55 Rampage: Büyük Yıkım

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster



KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arka Sokaklar

15:30 Aşkın Tarifi

16:45 Takip: İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Cenaze İşleri



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

10:00 Seven Ne Yapmaz

10:00 Ah Nerede

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Merve Yıldırım ile Benden SÖylemesi

15:15 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:15 Şehirden Uzakta

14:20 3'te 3

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:45 Survivor Panaroma

13:15 KIrmızı Oda

17:15 Sinema

20:00 Survivor 2021

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

13:00 Kayıp Yıllar

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Sensiz Olmaz