13 Haziran Pazar tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...
13 Haziran Pazar tv yayın akışı ile izlemek istediğiniz tv programlarını seçebilirsiniz. Peki bugün tv'de ne var, bugün hangi diziler, hangi filmler var? İşte bugünkü tv programları...
13 Haziran Pazar tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir.
TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.
Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?
İşte 13 Haziran Pazar Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
16:00 Kahraman Babam
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:45 Kahraman Babam
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
16:55 Rampage: Büyük Yıkım
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arka Sokaklar
15:30 Aşkın Tarifi
16:45 Takip: İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Cenaze İşleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
10:00 Seven Ne Yapmaz
10:00 Ah Nerede
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Merve Yıldırım ile Benden SÖylemesi
15:15 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:15 Şehirden Uzakta
14:20 3'te 3
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
17:15 Sinema
20:00 Survivor 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Film
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
13:00 Kayıp Yıllar
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Sensiz Olmaz
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