13 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
13 Haziran Pazar bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
13 Haziran Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
13 Haziran Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Omiya Ardija - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Ryukyu - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Stockport - Hartlepool
İngiltere National League
Bilyoner TV
14:00
Brommapojkarna - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
Hammarby - Sandvikens
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
Trelleborgs - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
İngiltere - Hırvatistan
UEFA Euro 2020
TRT 1
16:30
Samtredia - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Isloch Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Lulea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
18:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Gnistan - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jippo - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
MuSa - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Avusturya - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Rukh Brest - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stromsgodset - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:30
Qviding - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
20:30
İzmir BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız
21:00
Viking - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Hollanda - Ukrayna
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
22:00
Rayo Vallecano - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart
22:00
Avai - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Botafogo SP - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Atletico Mineiro - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Gremio - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P