13 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

13 Haziran Pazar bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 13.06.2021 - 12:30 13.06.2021 - 12:41 Kartal Bakışı
13 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

13 Haziran Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Yeşil sahalardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

13 Haziran Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00
Omiya Ardija - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Ryukyu - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Stockport - Hartlepool
İngiltere National League
Bilyoner TV

14:00
Brommapojkarna - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
Hammarby - Sandvikens
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
Trelleborgs - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
İngiltere - Hırvatistan
UEFA Euro 2020
TRT 1

16:30
Samtredia - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13 Haziran Pazar tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

13 Haziran Pazar tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

16:30
Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Isloch Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Lulea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV

18:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Gnistan - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jippo - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
MuSa - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Avusturya - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
Rukh Brest - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:30
Qviding - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

20:30
İzmir BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız

21:00
Viking - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Hollanda - Ukrayna
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV

22:00
Rayo Vallecano - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart

22:00
Avai - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Botafogo SP - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Atletico Mineiro - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Gremio - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

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