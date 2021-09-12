13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

12 de Octubre - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15

Atletico GO - Corinthians

Brezilya Serie A

00:15

Wilstermann - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

01:00

OKC Energy - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:00

Universidad Nacional - Guadalajara

Meksika Premier Ligi - Clausura

02:00

Curico Unido - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi

02:00

Cienciano - Melgar

Peru Primera-Apertura

02:15

Libertad - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30

Fluminense - Sao Paulo

Brezilya Serie A

02:30

The Strongest - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

03:00

Queretaro - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

05:30

Los Angeles FC - Real Salt Lake

MLS

13:30

Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

13:30

Gimcheon Sangmu - Asan

Güney Kore 2.Ligi

14:00

Kura Çekimi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv

18:00

Farul Constanta - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

18:30

Rubin Kazan - Ural

Rusya Premier Lig

19:00

Akhisarspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Gornik Leczna - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

19:30

Rostov - Krasnodar

Rusya Premier Lig

19:30

Aris - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

20:00

Gaziantep FK - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Alanyaspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Balıkesirspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Elfsborg - Hacken

İsveç Allsvenskan

20:00

Mjallby - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

20:00

Örebro - Varbergs

İsveç Allsvenskan

20:00

Vasalunds - Sundsvall

İsveç Superettan

20:00

Odense - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

21:00

Getafe - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

21:00

Maritimo - Arouca

Portekiz Liga NOS

21:00

Beerschot - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2

21:00

Craiova - Sepsi

Romanya Liga 1

21:00

Eindhoven - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

21:15

Sport Boys - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

21:30

Radomiak Radom - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

21:45

Bologna - Verona

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

22:00

Everton - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Lugo - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Guabira - Aurora

Bolivya Premier Ligi

22:15

Stjarnan - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

22:30

Nublense - Huachipato

Şili Primera Ligi

23:00

Granada - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

23:15

Tondela - Estoril

Portekiz Liga NOS

23:30

San Martin - U. Deportes

Peru Primera-Apertura