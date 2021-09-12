13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 12.09.2021 - 23:41 12.09.2021 - 23:47 Kartal Bakışı
13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
12 de Octubre - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15
Atletico GO - Corinthians
Brezilya Serie A

00:15
Wilstermann - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi

01:00
OKC Energy - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
Universidad Nacional - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura

02:00
Curico Unido - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi

02:00
Cienciano - Melgar
Peru Primera-Apertura

02:15
Libertad - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30
Fluminense - Sao Paulo
Brezilya Serie A

02:30
The Strongest - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi

03:00
Queretaro - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura

05:30
Los Angeles FC - Real Salt Lake
MLS

13:30
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13:30
Gimcheon Sangmu - Asan
Güney Kore 2.Ligi

14:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv

18:00
Farul Constanta - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1

18:30
Rubin Kazan - Ural
Rusya Premier Lig

19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Gornik Leczna - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

19:30
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig

19:30
Aris - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

20:00
Gaziantep FK - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Alanyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Balıkesirspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Elfsborg - Hacken
İsveç Allsvenskan

20:00
Mjallby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

20:00
Örebro - Varbergs
İsveç Allsvenskan

20:00
Vasalunds - Sundsvall
İsveç Superettan

20:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi

21:00
Getafe - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

21:00
Maritimo - Arouca
Portekiz Liga NOS

21:00
Beerschot - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2

21:00
Craiova - Sepsi
Romanya Liga 1

21:00
Eindhoven - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

21:15
Sport Boys - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura

21:30
Radomiak Radom - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

21:45
Bologna - Verona
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4

22:00
Everton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Lugo - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Guabira - Aurora
Bolivya Premier Ligi

22:15
Stjarnan - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild

22:30
Nublense - Huachipato
Şili Primera Ligi

23:00
Granada - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

23:15
Tondela - Estoril
Portekiz Liga NOS

23:30
San Martin - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

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