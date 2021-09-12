13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
12 de Octubre - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
00:15
Atletico GO - Corinthians
Brezilya Serie A
00:15
Wilstermann - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
01:00
OKC Energy - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
01:00
Universidad Nacional - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura
02:00
Curico Unido - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
02:00
Cienciano - Melgar
Peru Primera-Apertura
02:15
Libertad - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:30
Fluminense - Sao Paulo
Brezilya Serie A
02:30
The Strongest - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
03:00
Queretaro - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
05:30
Los Angeles FC - Real Salt Lake
MLS
13:30
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
13:30
Gimcheon Sangmu - Asan
Güney Kore 2.Ligi
14:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
18:00
Farul Constanta - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
18:30
Rubin Kazan - Ural
Rusya Premier Lig
19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Gornik Leczna - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
19:30
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
19:30
Aris - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
20:00
Gaziantep FK - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Alanyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Balıkesirspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Elfsborg - Hacken
İsveç Allsvenskan
20:00
Mjallby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
20:00
Örebro - Varbergs
İsveç Allsvenskan
20:00
Vasalunds - Sundsvall
İsveç Superettan
20:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
21:00
Getafe - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
21:00
Maritimo - Arouca
Portekiz Liga NOS
21:00
Beerschot - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
21:00
Craiova - Sepsi
Romanya Liga 1
21:00
Eindhoven - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
21:15
Sport Boys - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
21:30
Radomiak Radom - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
21:45
Bologna - Verona
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
22:00
Everton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Lugo - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Guabira - Aurora
Bolivya Premier Ligi
22:15
Stjarnan - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
22:30
Nublense - Huachipato
Şili Primera Ligi
23:00
Granada - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
23:15
Tondela - Estoril
Portekiz Liga NOS
23:30
San Martin - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
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