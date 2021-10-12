13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 12.10.2021 - 23:58 13.10.2021 - 00:03 Kartal Bakışı
13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Bragantino - Atletico GO
Brezilya Serie A

Hayranları büyük merakla bekliyor! EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

Hayranları büyük merakla bekliyor! EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

01:00
Sampaio Correa - Vitoria
Brezilya Serie B

03:30
Bahia - Palmeiras
Brezilya Serie A

03:30
Cruzeiro - Botafogo SP
Brezilya Serie B

14:00
Gümüşhanespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
Elazığspor - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
Fatsa Bld. - Bergama Bld.
TFF 2. Lig
Altaş TV Ordu

14:30
Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi

15:00
Krasnodar 2 - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi

16:00
Orenburg - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi

17:00
Fakel Voronej - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi

17:30
M.Lipetsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi

18:00
Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi

18:00
Kamaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi

18:00
Neftekhimik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi

18:30
Volgograd - Kuban
Rusya FNL Ligi

19:45
PSG - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

19:45
Wolfsburg - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:00
Baltika - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi

22:00
Real Madrid - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

#13 Ekim Çarşamba #bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #günün maçları #çarşamba günkü maçlar
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası