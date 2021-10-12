13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Bragantino - Atletico GO

Brezilya Serie A

01:00

Sampaio Correa - Vitoria

Brezilya Serie B

03:30

Bahia - Palmeiras

Brezilya Serie A

03:30

Cruzeiro - Botafogo SP

Brezilya Serie B

14:00

Gümüşhanespor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Elazığspor - Çatalcaspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Fatsa Bld. - Bergama Bld.

TFF 2. Lig

Altaş TV Ordu

14:30

Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

15:00

Krasnodar 2 - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

16:00

Orenburg - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

17:00

Fakel Voronej - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

17:30

M.Lipetsk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

18:00

Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

18:00

Kamaz - Yenisey

Rusya FNL Ligi

18:00

Neftekhimik - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

18:30

Volgograd - Kuban

Rusya FNL Ligi

19:45

PSG - Zhytlobud

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Wolfsburg - Servette

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00

Baltika - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

22:00

Real Madrid - Breidablik

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Juventus - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube