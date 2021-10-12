13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
13 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Bragantino - Atletico GO
Brezilya Serie A
01:00
Sampaio Correa - Vitoria
Brezilya Serie B
03:30
Bahia - Palmeiras
Brezilya Serie A
03:30
Cruzeiro - Botafogo SP
Brezilya Serie B
14:00
Gümüşhanespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Elazığspor - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Fatsa Bld. - Bergama Bld.
TFF 2. Lig
Altaş TV Ordu
14:30
Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
15:00
Krasnodar 2 - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
16:00
Orenburg - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
17:00
Fakel Voronej - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
17:30
M.Lipetsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
18:00
Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
18:00
Kamaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi
18:00
Neftekhimik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
18:30
Volgograd - Kuban
Rusya FNL Ligi
19:45
PSG - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Wolfsburg - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Baltika - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
22:00
Real Madrid - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
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