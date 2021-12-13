13 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
13 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
14:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA TV
15:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA TV, EXXEN TV
16:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA TV, EXXEN TV
18:00
Sivasspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Sochi - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube
20:30
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
22:45
Roma - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:45
Toulouse - Rodez
Fransa Ligue 2
S Sport 3
22:45
Sheffield Utd - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Cadiz - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD
23:00
Mirandes - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
Youtube LaLiga 123