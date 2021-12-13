13 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

13 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

14:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA TV

15:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA TV, EXXEN TV

16:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA TV, EXXEN TV

18:00

Sivasspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Sochi - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube

20:30

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

22:45

Roma - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:45

Toulouse - Rodez

Fransa Ligue 2

S Sport 3

22:45

Sheffield Utd - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 2

23:00

Cadiz - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor HD

23:00

Mirandes - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

Youtube LaLiga 123