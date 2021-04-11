12 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Tv, Saat Bilgileri
Bugünkü (12 Nisan Pazartesi) futbol maçlarını izlemek, tv karşısında futbolun keyfini çıkarmak isteyen izleyiciler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Yeşil sahalardan oturma odalarına taşan futbol, takipçileri için vazgeçilm
12 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? İnter, Milan, Juventus'lu Serie A'dan City, United, Liverpool'lu İngiltere Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzig'li Almanya Bundesliga'dan Atletico, Barca, Real Madrid'li İspanya La Liga'ya, Lille, PSG, Lyon'lu Fransa Ligue One'dan PSV, Ajax, Feyenoord'lu Hollanda Eredevisie'ye ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'ne kadar liglerden nefes kesen maçlar futbol severleri bekliyor. Bugün oynanacak ve tv'den ekranlara canlı olarak aktarılacak maçları sizlerle paylaşarak kaçırmadan seyretmenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv karşısına geçen futbol severler haberimiz sizler için...
İşte bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtları...
01:15
Sportivo Luqueno - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Colo Colo - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:00
Queretaro - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
03:00
River Plate - Colon
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Libertad - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
05:06
Tijuana - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
16:00
Kasımpaşa - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Salitas - Jaraaf
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV
18:00
Suduva - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Alanyaspor - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
CSKA Moskova - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Piast Gliwice - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Nublense - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Riteriai - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Chievo - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
AIK Stockholm - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Kalmar - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
WBA - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
20:00
Lyngby - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Hoffenheim - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:45
Mouscron - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
21:45
Guingamp - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV
21:45
Benevento - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Celta Vigo - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Alcorcon - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Palestino - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:15
Brighton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:30
Melgar - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P