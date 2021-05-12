12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

İngiltere Premier Lig'den İspanya La Liga'ya, Almanya Bundesliga'dan, İtalya Serie A'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredevisie'ye kadar ayrıca diğer Avrupa ve Dünya liglerinden ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları hafta boyunca tv kanalları sayesinde izleyici ile buluşuyor. 12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler sorularının cevapları haberimizde...

Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar sorusuna yanıt alan elinde kumandası, yanında abur cuburu, içeceği ile televizyon başına kurulanlar haberimiz tam size göre.. Baş döndüren çalımlar, akıl alan paslar, enfes goller, akrobatik kurtarışlar ve daha fazlasını izlettiren futbol maçları için futbol sevdalıları ekran karşısındaki koltuğunda yerini alıyor.

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan, milyonlarca kadın erkek, yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen, bağımlılık yapan spor futbolda yine birbirinden güzel maçlar futbol severleri bekliyor. Futbolun sıkı takipçileri için 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar listesi haberimizde...

İşte 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları...

01:15

Bragantino - Emelec

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Metropolitanos - Atletico PR

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Deportivo Tachira - Internacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Santos - Boca Juniors

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

The Strongest - Barcelona SC

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Montevideo City - Independiente DV

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Talleres Cordoba - Tolima

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Indep. Valle - Palmeiras

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Sporting Cristal - Racing Club

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Calera - Flamengo

Copa Libertadores

Bilyoner TV

12:05

Brisbane Roar - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Suwon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Galatasaray - Denizlispor

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:30

Gangwon - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Nagoya - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:20

Perth Glory - Western United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

24 Erzincanspor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Ankara Demir - Kocaelispor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Vanspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Kırklarelispor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

17:00

Slaven Belupo - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Schalke 04 - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus

19:05

Dinamo Zagreb - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Servette - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Cagliari - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30

WSG Tirol - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Wolfsberger - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

Sevilla - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00

Toulouse - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

Livingston - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

F.Amager - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Viborg - Silkeborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Celtic - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00

Celta Vigo - Getafe

İspanya La Liga

Bilyoner TV

21:00

Huesca - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

21:10

Hajduk Split - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Sion - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

FC Zurich - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Salzburg - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

21:45

Atalanta - Benevento

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:45

Bologna - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45

Inter - Roma

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Lazio - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45

Sampdoria - Spezia

İtalya Serie A

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

21:45

Sassuolo - Juventus

İtalya Serie A

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:45

Torino - Milan

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45

Genk - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Raith - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Ross Country - Hamilton

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Aberdeen - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Montpellier - PSG

Fransa Kupası

Bein Sports 2

22:15

Chelsea - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:15

Guimaraes - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Atletico Madrid - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV