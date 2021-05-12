12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçları izlemek için tv başına geçen futbol severleri birbirinden güzel maçlar bekliyor. İşte 12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...

DİĞER HABERLER 12.05.2021 - 01:11 12.05.2021 - 01:26 Kartal Bakışı
12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

İngiltere Premier Lig'den İspanya La Liga'ya, Almanya Bundesliga'dan, İtalya Serie A'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredevisie'ye kadar ayrıca diğer Avrupa ve Dünya liglerinden ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları hafta boyunca tv kanalları sayesinde izleyici ile buluşuyor. 12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler sorularının cevapları haberimizde...

Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar sorusuna yanıt alan elinde kumandası, yanında abur cuburu, içeceği ile televizyon başına kurulanlar haberimiz tam size göre.. Baş döndüren çalımlar, akıl alan paslar, enfes goller, akrobatik kurtarışlar ve daha fazlasını izlettiren futbol maçları için futbol sevdalıları ekran karşısındaki koltuğunda yerini alıyor. 

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan, milyonlarca kadın erkek, yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen, bağımlılık yapan spor futbolda yine birbirinden güzel maçlar futbol severleri bekliyor. Futbolun sıkı takipçileri için 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar listesi haberimizde...

İşte 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları...

01:15
Bragantino - Emelec
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Metropolitanos - Atletico PR
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Deportivo Tachira - Internacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Santos - Boca Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
The Strongest - Barcelona SC
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Montevideo City - Independiente DV
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Talleres Cordoba - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Indep. Valle - Palmeiras
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Sporting Cristal - Racing Club
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Calera - Flamengo
Copa Libertadores
Bilyoner TV

12:05
Brisbane Roar - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

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13:00
Gamba Osaka - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Galatasaray - Denizlispor
TFF Elit U19 Ligi
GS TV

13:30
Gangwon - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Nagoya - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:20
Perth Glory - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
24 Erzincanspor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Ankara Demir - Kocaelispor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Vanspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Kırklarelispor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

17:00
Slaven Belupo - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Schalke 04 - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus

19:05
Dinamo Zagreb - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:15
Servette - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Cagliari - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30
WSG Tirol - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
Wolfsberger - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

20:00
Sevilla - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Toulouse - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Livingston - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
F.Amager - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Viborg - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Celtic - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga
Bilyoner TV

21:00
Huesca - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

21:10
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Sion - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
FC Zurich - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

21:45
Atalanta - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:45
Bologna - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45
Inter - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45
Lazio - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45
Sampdoria - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

21:45
Sassuolo - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:45
Torino - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Genk - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

21:45
Kilmarnock - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45
Raith - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45
Ross Country - Hamilton
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45
Aberdeen - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:00
Montpellier - PSG
Fransa Kupası
Bein Sports 2

22:15
Chelsea - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:15
Guimaraes - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00
Atletico Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

#12 mayıs çarşamba#bugünkü maçlar#günün maçları#bugün hangi maçlar var
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