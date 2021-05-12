12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?
12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçları izlemek için tv başına geçen futbol severleri birbirinden güzel maçlar bekliyor. İşte 12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...
İngiltere Premier Lig'den İspanya La Liga'ya, Almanya Bundesliga'dan, İtalya Serie A'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredevisie'ye kadar ayrıca diğer Avrupa ve Dünya liglerinden ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları hafta boyunca tv kanalları sayesinde izleyici ile buluşuyor. 12 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler sorularının cevapları haberimizde...
Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar sorusuna yanıt alan elinde kumandası, yanında abur cuburu, içeceği ile televizyon başına kurulanlar haberimiz tam size göre.. Baş döndüren çalımlar, akıl alan paslar, enfes goller, akrobatik kurtarışlar ve daha fazlasını izlettiren futbol maçları için futbol sevdalıları ekran karşısındaki koltuğunda yerini alıyor.
Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan, milyonlarca kadın erkek, yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen, bağımlılık yapan spor futbolda yine birbirinden güzel maçlar futbol severleri bekliyor. Futbolun sıkı takipçileri için 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar listesi haberimizde...
İşte 12 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları...
01:15
Bragantino - Emelec
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Metropolitanos - Atletico PR
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Deportivo Tachira - Internacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Santos - Boca Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
The Strongest - Barcelona SC
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Montevideo City - Independiente DV
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Talleres Cordoba - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Indep. Valle - Palmeiras
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Sporting Cristal - Racing Club
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Calera - Flamengo
Copa Libertadores
Bilyoner TV
12:05
Brisbane Roar - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Galatasaray - Denizlispor
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
13:30
Gangwon - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Nagoya - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:20
Perth Glory - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
24 Erzincanspor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Ankara Demir - Kocaelispor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Vanspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Kırklarelispor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
17:00
Slaven Belupo - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Schalke 04 - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus
19:05
Dinamo Zagreb - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Servette - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Cagliari - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:30
WSG Tirol - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Wolfsberger - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Sevilla - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Toulouse - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Livingston - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
F.Amager - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viborg - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Celtic - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga
Bilyoner TV
21:00
Huesca - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV
21:10
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Sion - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
FC Zurich - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
21:45
Atalanta - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
21:45
Bologna - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:45
Inter - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Lazio - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:45
Sampdoria - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
21:45
Sassuolo - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
21:45
Torino - Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Genk - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
21:45
Kilmarnock - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Raith - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Ross Country - Hamilton
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Aberdeen - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Montpellier - PSG
Fransa Kupası
Bein Sports 2
22:15
Chelsea - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
22:15
Guimaraes - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Atletico Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
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