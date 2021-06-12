12 Haziran Cumartesi tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

12 Haziran Cumartesi tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

12 Haziran Cumartesi Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Güzel ve Çirkin

12:30 Maraşlı

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:30 Aşkın Tarifi

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Aşkın Tarifi

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı

23:15 Camdaki Kız

02:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Boşver Arkadaş

13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Seyyar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Bay Yanlış

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00:15 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:30 İmparatoriçe Ki

05:30 Yeşil Deniz

08:05 Yedi Numara

09:05 Tozkoparan İskender

10:55 Masumlar Apartmanı

15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya

00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya

02:15 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:30 Yerli Sinema

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Kayıp Yıllar

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:20 Gündüz Gece

01:45 Ah Kalbim