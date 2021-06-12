12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Temperley - Nueva Chicago
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
01:00
Sampaio Correa - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:30
Tampa Bay Rowdies - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:30
Guarani - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
05:30
Las Vegas Lights - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
09:00
Gifu - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
12:05
CC Mariners - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3
14:00
Torquay - Notts County
İngiltere National League
Bilyoner TV
14:00
Assyriska FF - Haninge
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
IFK Malmo - Osterlen FF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Linkoping City - Tvaakers
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Falkenbergs - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:45
Smorgon - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
15:00
Kauno Zalgiris - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Galler - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV
16:00
Vasalunds - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Kristiansund - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sandefjord - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:45
Sputnik - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Breidablik - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
17:00
Nevezis Kedainiai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Gefle - Taby
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Hudiksvalls - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Karlstad - Sollentuna
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Assyriska IK - Lindome
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Atvidabergs - Vanersborgs IF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Oskarshamns - Lunds
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Torns - Skövde
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
18:00
Örebro - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
18:45
BATE Borisov - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Danimarka - Finlandiya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV
19:00
Riteriai - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ham Kam - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ull Kisa - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stjarnan - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:45
Shakhtyor Soligorsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Aalesund - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Belçika - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
22:00
Kansas City - Austin FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus
22:00
Kansas City - Austin FC
MLS
Bilyoner TV
22:30
CRB - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
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