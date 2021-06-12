12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 12.06.2021 - 00:46 12.06.2021 - 00:52 Kartal Bakışı
12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

12 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Temperley - Nueva Chicago
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

01:00
Sampaio Correa - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Tampa Bay Rowdies - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:30
Guarani - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

05:30
Las Vegas Lights - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

09:00
Gifu - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

12:05
CC Mariners - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3

14:00
Torquay - Notts County
İngiltere National League
Bilyoner TV

14:00
Assyriska FF - Haninge
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
IFK Malmo - Osterlen FF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

14:00
Linkoping City - Tvaakers
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

14:00
Falkenbergs - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:45
Smorgon - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

15:00
Kauno Zalgiris - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

16:00
Galler - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

16:00
Vasalunds - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Kristiansund - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sandefjord - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:45
Sputnik - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Breidablik - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

17:00
Nevezis Kedainiai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Gefle - Taby
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Hudiksvalls - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Karlstad - Sollentuna
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Assyriska IK - Lindome
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Atvidabergs - Vanersborgs IF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Oskarshamns - Lunds
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Torns - Skövde
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

18:00
Örebro - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

18:45
BATE Borisov - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Danimarka - Finlandiya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

19:00
Riteriai - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ull Kisa - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Stjarnan - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:45
Shakhtyor Soligorsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Aalesund - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Belçika - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV

22:00
Kansas City - Austin FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus

11 Haziran Cuma tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

11 Haziran Cuma tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

22:00
Kansas City - Austin FC
MLS
Bilyoner TV

22:30
CRB - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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