12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:30

Liefering - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

12:00

Kusatsu - Kofu

Japonya J2 Ligi

12:30

Balestier Khalsa - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Young Lions - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Gamba Osaka - Vegalta Sendai

Japonya J.League

12:30

Ansan Greeners - Busan

Güney Kore 2.Ligi

13:00

Tokyo - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

13:00

Suwon City - Gangwon

Güney Kore K-League

13:00

Parnu JK - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Soccernet Youtube

13:00

Ehime - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

13:15

NEC Nijmegen - Willem II

Hollanda Eredivisie

13:30

Sampdoria - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport

13:30

Piast Gliwice - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

13:45

Helsingor - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

14:00

Montpellier - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bein Sports 4

14:00

Hearts - Hibernian

İskoçya Premier Lig

14:00

Östersunds - Varnamo

İsveç Superettan

14:00

Arsenal Tula - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

14:30

Erzgebirge Aue - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2

14:30

Hansa Rostock - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect

14:30

Heidenheim - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4

14:30

Paderborn - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2 Tivibu Spor 3

14:30

Jahn Regensburg - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3 Tivibu Spor 2

14:30

Anderlecht - Mechelen

Belçika Pro League

Tivibu Spor

15:00

Espanyol - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

15:00

Real Oviedo - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

15:00

Viborg - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

15:00

Jammerbugt - Koge

Danimarka 1. Ligi

15:00

Paide - Levadia

Estonya Premium Liga

15:00

Cosenza - Vicenza

İtalya Serie B

15:00

Ceske Budejovice - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

15:15

Servette - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

15:30

Shukura Kobuleti - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30

Groningen - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

15:30

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

15:30

Iğdırspor - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

15:30

Altach - SV Ried

Avusturya Bundesliga

15:30

LASK - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

15:45

Smorgon - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

16:00

Bordeaux - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

16:00

Brest - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Metz - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Rennes - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Cagliari - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus

16:00

Spezia - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2 S Sport Plus

16:00

Torino - Salernitana

İtalya Serie A

16:00

Başkent Akademi - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00

Djurgarden - Hammarby

İsveç Allsvenskan

16:00

Kalmar - Degerfors

İsveç Allsvenskan

16:00

AC Horsens - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

16:00

Bravo - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

16:00

Fredrikstad - Sogndal

Norveç 1. Ligi

16:00

Wisla Plock - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

16:00

Bravo - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

16:30

E.Frankfurt - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3 Tivibu Spor 2

16:30

Sochi - Ufa

Rusya Premier Lig

16:30

Nottingham Forest - Cardiff City

İngiltere Championship

17:00

Valladolid - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Fenerbahçe - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:00

Ç.Rizespor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

Boluspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2

17:00

Ankaragücü - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

17:00

KAA Gent - Charleroi

Belçika Pro League

17:00

Sebail - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00

Randers - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

17:00

Dainava Alytus - Banga

Litvanya A Lyga

17:00

Lierse - RWDM

Belçika 1. B Ligi

17:00

Gremio - Ceara

Brezilya Serie A

17:00

Jablonec - Karvina

Çekya 1.Ligi

17:00

Mlada Boleslav - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

17:15

Osasuna - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

17:15

Cremonese - Cittadella

İtalya Serie B

17:30

Moreirense - Famalicao

Portekiz Liga NOS

17:30

FC Lausanne - Sion

İsviçre Süper Ligi

17:30

Lugano - Basel

İsviçre Süper Ligi

17:45

RKC Waalwijk - Vitesse

Hollanda Eredivisie

17:45

Slavia Mozyr - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

18:00

Nantes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

18:00

Telavi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Istra 1961 - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

18:00

Radomlje - Koper

Slovenya 1. Ligi

18:00

Dunajska Streda - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

18:00

Sturm Graz - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

18:00

Radomlje - Koper

Slovenya 1. Ligi

18:00

Dunajska Streda - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

18:15

Gaz Metan - Voluntari

Romanya Liga 1

18:15

Volos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

18:30

Bochum - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3Tivibu Spor 3

18:30

Leeds United - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

18:30

Göteborg - Halmstads

İsveç Allsvenskan

18:30

Rakow Czestochowa - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

19:00

Milan - Lazio

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

19:00

Dila Gori - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Eskişehirspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

19:00

Sakaryaspor - Sarıyer

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya

19:00

Aarhus - Vejle

Danimarka Süper Ligi

19:00

Akhisarspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Afjet Afyonspor - Vanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Afjet Afyonspor - Vanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Carlos Mannucci - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

19:00

Kauno Zalgiris - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

19:00

Dinamo Moskova - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

19:00

PAOK - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

19:15

Ponferradina - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:30

Cadiz - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HD

19:30

Seraing - Standard Liege

Belçika Pro League

19:30

Neftçi Bakü - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:45

Energetik BGU - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

20:00

Trabzonspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Göztepe - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Altınordu - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 1

20:00

Samsunspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor Bein Sports Max 2

20:00

Boavista - Portimonense

Portekiz Liga NOS

20:00

Gil Vicente - Vizela

Portekiz Liga NOS

20:00

Slavia Prag - Slovacko

Çekya 1.Ligi

20:05

Lokomotiv Zagreb - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

20:30

Monchengladbach - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3Tivibu Spor 2

20:30

AEK - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

20:30

Olympiakos - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

21:00

Santiago Wanderers - Cobresal

Şili Primera Ligi

21:00

Steaua Bükreş - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

21:00

Waasland Beveren - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

21:15

Alianze Lima - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

21:15

Aluminij - Maribor

Slovenya 1. Ligi

21:15

Aluminij - Maribor

Slovenya 1. Ligi

21:30

Fuenlabrada - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:30

Pordenone - Parma

İtalya Serie B

21:45

Lyon - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

21:45

Roma - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

22:00

Real Madrid - Celta Vigo

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

22:00

Genk - St.Gilloise

Belçika Pro League

22:00

Leuven - Kortrijk

Belçika Pro League

22:00

Fortaleza - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

22:00

Palmeiras - Flamengo

Brezilya Serie A

22:00

Real Potosi - Tomayapo

Bolivya Premier Ligi

22:30

Malaga - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:30

Guimaraes - Belenenses

Portekiz Liga NOS

23:30

Audax Ital. - Calera

Şili Primera Ligi

23:30

Sporting Cristal - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura