12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
12 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
11:30
Liefering - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
12:00
Kusatsu - Kofu
Japonya J2 Ligi
12:30
Balestier Khalsa - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Young Lions - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Gamba Osaka - Vegalta Sendai
Japonya J.League
12:30
Ansan Greeners - Busan
Güney Kore 2.Ligi
13:00
Tokyo - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
13:00
Suwon City - Gangwon
Güney Kore K-League
13:00
Parnu JK - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Soccernet Youtube
13:00
Ehime - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
13:15
NEC Nijmegen - Willem II
Hollanda Eredivisie
13:30
Sampdoria - Inter
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport
13:30
Piast Gliwice - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
13:45
Helsingor - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
14:00
Montpellier - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bein Sports 4
14:00
Hearts - Hibernian
İskoçya Premier Lig
14:00
Östersunds - Varnamo
İsveç Superettan
14:00
Arsenal Tula - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
14:30
Erzgebirge Aue - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2
14:30
Hansa Rostock - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect
14:30
Heidenheim - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4
14:30
Paderborn - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2 Tivibu Spor 3
14:30
Jahn Regensburg - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3 Tivibu Spor 2
14:30
Anderlecht - Mechelen
Belçika Pro League
Tivibu Spor
15:00
Espanyol - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
15:00
Real Oviedo - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
15:00
Viborg - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
15:00
Jammerbugt - Koge
Danimarka 1. Ligi
15:00
Paide - Levadia
Estonya Premium Liga
15:00
Cosenza - Vicenza
İtalya Serie B
15:00
Ceske Budejovice - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
15:15
Servette - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
15:30
Shukura Kobuleti - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Groningen - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
15:30
Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
15:30
Iğdırspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
15:30
Altach - SV Ried
Avusturya Bundesliga
15:30
LASK - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
15:45
Smorgon - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
16:00
Bordeaux - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
16:00
Brest - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Metz - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Rennes - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Cagliari - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus
16:00
Spezia - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus
16:00
Torino - Salernitana
İtalya Serie A
16:00
Başkent Akademi - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
16:00
Djurgarden - Hammarby
İsveç Allsvenskan
16:00
Kalmar - Degerfors
İsveç Allsvenskan
16:00
AC Horsens - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
16:00
Bravo - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
16:00
Fredrikstad - Sogndal
Norveç 1. Ligi
16:00
Wisla Plock - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
16:00
Bravo - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
16:30
E.Frankfurt - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3 Tivibu Spor 2
16:30
Sochi - Ufa
Rusya Premier Lig
16:30
Nottingham Forest - Cardiff City
İngiltere Championship
17:00
Valladolid - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Fenerbahçe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:00
Ç.Rizespor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
Boluspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2
17:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
17:00
KAA Gent - Charleroi
Belçika Pro League
17:00
Sebail - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
17:00
Dainava Alytus - Banga
Litvanya A Lyga
17:00
Lierse - RWDM
Belçika 1. B Ligi
17:00
Gremio - Ceara
Brezilya Serie A
17:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
17:00
Mlada Boleslav - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
17:15
Osasuna - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
17:15
Cremonese - Cittadella
İtalya Serie B
17:30
Moreirense - Famalicao
Portekiz Liga NOS
17:30
FC Lausanne - Sion
İsviçre Süper Ligi
17:30
Lugano - Basel
İsviçre Süper Ligi
17:45
RKC Waalwijk - Vitesse
Hollanda Eredivisie
17:45
Slavia Mozyr - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
18:00
Nantes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
18:00
Telavi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Istra 1961 - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
18:00
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi
18:00
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
18:00
Sturm Graz - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
18:00
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi
18:00
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
18:15
Gaz Metan - Voluntari
Romanya Liga 1
18:15
Volos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
18:30
Bochum - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 3
18:30
Leeds United - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
18:30
Göteborg - Halmstads
İsveç Allsvenskan
18:30
Rakow Czestochowa - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
19:00
Milan - Lazio
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
19:00
Dila Gori - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Eskişehirspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
19:00
Sakaryaspor - Sarıyer
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya
19:00
Aarhus - Vejle
Danimarka Süper Ligi
19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Afjet Afyonspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Afjet Afyonspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Carlos Mannucci - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
19:00
Kauno Zalgiris - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
19:00
Dinamo Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
19:00
PAOK - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
19:15
Ponferradina - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:30
Cadiz - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HD
19:30
Seraing - Standard Liege
Belçika Pro League
19:30
Neftçi Bakü - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:45
Energetik BGU - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
20:00
Trabzonspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Göztepe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Altınordu - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 1
20:00
Samsunspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 2
20:00
Boavista - Portimonense
Portekiz Liga NOS
20:00
Gil Vicente - Vizela
Portekiz Liga NOS
20:00
Slavia Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi
20:05
Lokomotiv Zagreb - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
20:30
Monchengladbach - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 2
20:30
AEK - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
20:30
Olympiakos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
21:00
Santiago Wanderers - Cobresal
Şili Primera Ligi
21:00
Steaua Bükreş - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
21:00
Waasland Beveren - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
21:15
Alianze Lima - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
21:15
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
21:15
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
21:30
Fuenlabrada - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:30
Pordenone - Parma
İtalya Serie B
21:45
Lyon - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
21:45
Roma - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
22:00
Real Madrid - Celta Vigo
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
22:00
Genk - St.Gilloise
Belçika Pro League
22:00
Leuven - Kortrijk
Belçika Pro League
22:00
Fortaleza - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
22:00
Palmeiras - Flamengo
Brezilya Serie A
22:00
Real Potosi - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
22:30
Malaga - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:30
Guimaraes - Belenenses
Portekiz Liga NOS
23:30
Audax Ital. - Calera
Şili Primera Ligi
23:30
Sporting Cristal - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
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