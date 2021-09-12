12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 12.09.2021 - 11:04 12.09.2021 - 11:13 Kartal Bakışı
12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:30
Liefering - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

12:00
Kusatsu - Kofu
Japonya J2 Ligi

12:30
Balestier Khalsa - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Young Lions - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Gamba Osaka - Vegalta Sendai
Japonya J.League

12:30
Ansan Greeners - Busan
Güney Kore 2.Ligi

13:00
Tokyo - Kashiwa Reysol
Japonya J.League

13:00
Suwon City - Gangwon
Güney Kore K-League

13:00
Parnu JK - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Soccernet Youtube

13:00
Ehime - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi

13:15
NEC Nijmegen - Willem II
Hollanda Eredivisie

13:30
Sampdoria - Inter
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport

13:30
Piast Gliwice - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

13:45
Helsingor - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

14:00
Montpellier - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bein Sports 4

14:00
Hearts - Hibernian
İskoçya Premier Lig

14:00
Östersunds - Varnamo
İsveç Superettan

14:00
Arsenal Tula - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig

14:30
Erzgebirge Aue - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2

14:30
Hansa Rostock - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect

14:30
Heidenheim - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4

14:30
Paderborn - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2 Tivibu Spor 3

14:30
Jahn Regensburg - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3 Tivibu Spor 2

14:30
Anderlecht - Mechelen
Belçika Pro League
Tivibu Spor

15:00
Espanyol - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

15:00
Real Oviedo - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15:00
Viborg - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

15:00
Jammerbugt - Koge
Danimarka 1. Ligi

15:00
Paide - Levadia
Estonya Premium Liga

15:00
Cosenza - Vicenza
İtalya Serie B

15:00
Ceske Budejovice - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi

15:15
Servette - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi

15:30
Shukura Kobuleti - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30
Groningen - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

15:30
Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie

15:30
Iğdırspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

15:30
Altach - SV Ried
Avusturya Bundesliga

15:30
LASK - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga

15:45
Smorgon - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga

16:00
Bordeaux - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

16:00
Brest - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Metz - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Rennes - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Cagliari - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus

16:00
Spezia - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus

16:00
Torino - Salernitana
İtalya Serie A

16:00
Başkent Akademi - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

16:00
Djurgarden - Hammarby
İsveç Allsvenskan

16:00
Kalmar - Degerfors
İsveç Allsvenskan

16:00
AC Horsens - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

16:00
Bravo - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

16:00
Fredrikstad - Sogndal
Norveç 1. Ligi

16:00
Wisla Plock - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

16:00
Bravo - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

16:30
E.Frankfurt - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3 Tivibu Spor 2

16:30
Sochi - Ufa
Rusya Premier Lig

16:30
Nottingham Forest - Cardiff City
İngiltere Championship

17:00
Valladolid - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Fenerbahçe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:00
Ç.Rizespor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

17:00
Boluspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

17:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

17:00
KAA Gent - Charleroi
Belçika Pro League

17:00
Sebail - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi

17:00
Dainava Alytus - Banga
Litvanya A Lyga

17:00
Lierse - RWDM
Belçika 1. B Ligi

17:00
Gremio - Ceara
Brezilya Serie A

17:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi

17:00
Mlada Boleslav - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi

17:15
Osasuna - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

17:15
Cremonese - Cittadella
İtalya Serie B

17:30
Moreirense - Famalicao
Portekiz Liga NOS

17:30
FC Lausanne - Sion
İsviçre Süper Ligi

17:30
Lugano - Basel
İsviçre Süper Ligi

17:45
RKC Waalwijk - Vitesse
Hollanda Eredivisie

17:45
Slavia Mozyr - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga

18:00
Nantes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

18:00
Telavi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Istra 1961 - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

18:00
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi

18:00
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi

18:00
Sturm Graz - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga

18:00
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi

18:00
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi

18:15
Gaz Metan - Voluntari
Romanya Liga 1

18:15
Volos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

18:30
Bochum - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 3

18:30
Leeds United - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

18:30
Göteborg - Halmstads
İsveç Allsvenskan

18:30
Rakow Czestochowa - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa

19:00
Milan - Lazio
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

19:00
Dila Gori - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Eskişehirspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

19:00
Sakaryaspor - Sarıyer
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya

19:00
Aarhus - Vejle
Danimarka Süper Ligi

19:00
Akhisarspor - Bucaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Afjet Afyonspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Afjet Afyonspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

19:00
Carlos Mannucci - Cajamarca
Peru Primera-Apertura

19:00
Kauno Zalgiris - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga

19:00
Dinamo Moskova - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig

19:00
PAOK - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

19:15
Ponferradina - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:30
Cadiz - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HD

19:30
Seraing - Standard Liege
Belçika Pro League

19:30
Neftçi Bakü - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:45
Energetik BGU - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga

20:00
Trabzonspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Göztepe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Altınordu - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 1

20:00
Samsunspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 2

20:00
Boavista - Portimonense
Portekiz Liga NOS

20:00
Gil Vicente - Vizela
Portekiz Liga NOS

20:00
Slavia Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi

20:05
Lokomotiv Zagreb - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi

20:30
Monchengladbach - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 2

20:30
AEK - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi

20:30
Olympiakos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi

21:00
Santiago Wanderers - Cobresal
Şili Primera Ligi

21:00
Steaua Bükreş - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1

21:00
Waasland Beveren - Westerlo
Belçika 1. B Ligi

21:15
Alianze Lima - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura

21:15
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi

21:15
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi

21:30
Fuenlabrada - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:30
Pordenone - Parma
İtalya Serie B

21:45
Lyon - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

21:45
Roma - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

22:00
Real Madrid - Celta Vigo
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

22:00
Genk - St.Gilloise
Belçika Pro League

22:00
Leuven - Kortrijk
Belçika Pro League

22:00
Fortaleza - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A

22:00
Palmeiras - Flamengo
Brezilya Serie A

22:00
Real Potosi - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi

22:30
Malaga - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:30
Guimaraes - Belenenses
Portekiz Liga NOS

23:30
Audax Ital. - Calera
Şili Primera Ligi

23:30
Sporting Cristal - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

#12 Eylül Pazar #bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #günün maçları #pazar günkü maçlar
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