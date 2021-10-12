12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

12 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00

Kazakistan - Finlandiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

17:00

Romanya - Türkiye

U18 Hazırlık Maçı

Yayın Yok

17:30

Lüksemburg - Bosna Hersek

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00

İzlanda - Portekiz

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00

Bulgaristan - İsviçre

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:30

Macaristan - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Almanya FF Youtube

18:30

Litvanya - Rusya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Güney Afrika - Etiyopya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Kongo - Togo

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Nijer - Cezayir

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Umman - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

19:00

Suriye - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD

19:00

İsrail - Letonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Norveç - Estonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30

Azerbaycan - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

CBC Sport

19:30

Finlandiya - Avusturya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30

Sırbistan - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:45

BAE - Irak

FIFA Dünya Kupası Eleme

20:00

Suudi Arabistan - Çin

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:45

Arnavutluk - Polonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

İsveç - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Portekiz - Lüksemburg

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Danimarka - Avusturya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

İngiltere - Macaristan

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

21:45

Sırbistan - Azerbaycan

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport

21:45

Ukrayna - Bosna Hersek

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport