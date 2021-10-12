12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 12.10.2021 - 16:06 12.10.2021 - 16:10 Kartal Bakışı
12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

12 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:30
Lüksemburg - Bosna Hersek
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00
İzlanda - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00
Bulgaristan - İsviçre
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube

18:30
Litvanya - Rusya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme

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19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD

19:00
İsrail - Letonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00
Norveç - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport

19:30
Finlandiya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30
Sırbistan - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme

20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

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