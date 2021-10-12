12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
12 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
12 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
12 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
17:30
Lüksemburg - Bosna Hersek
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
18:00
İzlanda - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
18:00
Bulgaristan - İsviçre
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube
18:30
Litvanya - Rusya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD
19:00
İsrail - Letonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Norveç - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport
19:30
Finlandiya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:30
Sırbistan - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
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