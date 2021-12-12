12 Aralık Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
12 Aralık Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
11:00
A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
13:00
Nazilli Bld. - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
13:00
Kırıkkale BA - Ağrı 1970
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
13:00
Hekimoğlu - Vanspor
TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzonspor Youtube
13:00
Edirnespor - Fethiyespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye
13:30
Adana Demirspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
14:30
Torino - Bologna
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus
15:00
Lille - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
15:00
Hearts - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus
15:30
Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5
15:30
Hamburg - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3
15:30
Karlsruhe - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4
15:30
Antwerp - Standard Liege
Belçika Pro League
Tivibu Spor
16:00
Y.Malatyaspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Villarreal - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport
16:00
Leganes - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube 123
17:00
Angers - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Connect
17:00
Metz - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Connect
17:00
Rennes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
17:00
Troyes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
17:00
Burnley - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Leicester City - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:30
Greuther Fürth - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3
18:00
Valladolid - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube 123
18:00
Dinamo Kiev - Zorya
Ukrayna Premier Ligi
Dinamo Kiev Youtube
18:15
Osasuna - Barcelona
İspanya La Liga
CBC Sport, D Smart HD
18:45
Ajax - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Vole App
19:00
Beşiktaş - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Strasbourg - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
19:00
Samsunspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:30
E.Frankfurt - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3
19:30
Crystal Palace - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
20:00
Sassuolo - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus
20:00
Napoli - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
20:15
Alcorcon - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube 123
20:15
Amorebieta - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube 123
20:30
Real Betis - Real Sociedad
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport Plus, D Smart HD
20:30
KAA Gent - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Sport 4
22:00
NEC Nijmegen - PSV
Hollanda Eredivisie
Vole App
22:45
Inter - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:45
PSG - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Sport Smart HD, S Sport Plus, CBC Sport
23:00
Club Brugge - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4
23:30
Porto - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus