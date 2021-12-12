12 Aralık Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

12 Aralık Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:00

A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00

Nazilli Bld. - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

13:00

Kırıkkale BA - Ağrı 1970

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

13:00

Hekimoğlu - Vanspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzonspor Youtube

13:00

Edirnespor - Fethiyespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye

13:30

Adana Demirspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

14:30

Torino - Bologna

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus

15:00

Lille - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV

15:00

Hearts - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus

15:30

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 5

15:30

Hamburg - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3

15:30

Karlsruhe - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4

15:30

Antwerp - Standard Liege

Belçika Pro League

Tivibu Spor

16:00

Y.Malatyaspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Villarreal - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport

16:00

Leganes - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube 123

17:00

Angers - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Connect

17:00

Metz - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Connect

17:00

Rennes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

17:00

Troyes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

17:00

Burnley - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Leicester City - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:30

Greuther Fürth - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3

18:00

Valladolid - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube 123

18:00

Dinamo Kiev - Zorya

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo Kiev Youtube

18:15

Osasuna - Barcelona

İspanya La Liga

CBC Sport, D Smart HD

18:45

Ajax - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Vole App

19:00

Beşiktaş - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Strasbourg - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

19:00

Samsunspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:30

E.Frankfurt - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3

19:30

Crystal Palace - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

20:00

Sassuolo - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus

20:00

Napoli - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

20:15

Alcorcon - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube 123

20:15

Amorebieta - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube 123

20:30

Real Betis - Real Sociedad

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, D Smart HD

20:30

KAA Gent - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Sport 4

22:00

NEC Nijmegen - PSV

Hollanda Eredivisie

Vole App

22:45

Inter - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:45

PSG - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

23:00

Real Madrid - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Sport Smart HD, S Sport Plus, CBC Sport

23:00

Club Brugge - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4

23:30

Porto - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus