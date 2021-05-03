1100 TL sosyal yardım başvurusu kimlere verilecek? 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk yaşayanlara maddi katkı sağlanıyor. Pandemi 1100 TL yardım adı ile ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze olsun nefes alması planlanıyor.

E-Devlet başvurusunda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, bulunmayanlara ise PTT kartlarına ödemeler yapılacak. Her ikisi de olmayanların ise konutlarına elden teslim edilecek. Tam kapanma süreci sona erene kadar hak sahiplerine 1100 TL ödemeleri yapılacak.

E-Devlet aracılığıyla yapılacak 1100 TL yardım başvurusu detayları Bakan Yanık tarafından açıklandı. İşte e-Devlet 1100 TL nakdi yardım başvurusu, tam kapanma yardım başvurusu ile ilgili ayrıntılar...

Pandemi 1100 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

1100 TL tam kapanma sosyal yardımına başvuruda bulunmak isteyenlerin giriş yapacağı platform her zamanki gibi E-Devlet. TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde müracaatlar yapılıyor.

TC kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günlerinde başvuru yapabiliyor. Hafta sonu yani cumartesi, pazar günlerinde ise herkes başvurabiliyor.

1100 TL Sosyal Yardım Kimlere Verilecek?

Daha önce E-Devlet üzerinden başvurmuş ve SYDV (Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları) tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın hanenin tespit edildiği Bakan tarafından açıklanmıştı.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceği Bakan tarafından ayrıca söylendi. E-Devlet Sorgulama İşlemi için Tıklayınız.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler, İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar, sosyal yardımdan faydalanamayacak.