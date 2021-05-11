11 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Çalımlar, paslar, goller, kurtarışlar, driplingler izlediğimiz futbol maçları için sıkı futbol takipçileri ekran başında yerlerini alıyor. İşte 11 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçları...

Stadyumlardan, futbol severlerin evlerine taşınan, milyonlarca insanı peşinden koşturan vazgeçilmez spor futbolda bugün yine birbirinden güzel maçlar var. Futbol sevdalıları için 11 Mayıs Salı bugünkü maçlar listesi haberimizde...

Premier Lig'den La Liga'ya, Bundesliga'dan, Serie A'ya, Ligue One'dan Eredevisie'ye kadar ayrıca diğer Avrupa ve Dünya liglerinden ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları ekranlara getiriliyor.

İşte 11 Mayıs Salı günkü maçlar, günün maçları...

03:10

Gimnasia - Nueva Chicago

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Suwon City - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

17:00

Konyaspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

18:00

Santa Clara - Rio Ave

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00

Tondela - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Ilves - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Lahti - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:15

Vaduz - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Östersunds - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

SV Ried - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

St.Polten - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

Osasuna - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00

Manchester Utd - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

20:00

CD Nacional - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4

20:30

Kasımpaşa - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 4, Bein Sports Max 1

20:30

Fenerbahçe - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 2Bein Sports 4

20:30

M.Başakşehir - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 4, Bein Sports Max 2

20:30

Gaziantep FK - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4

20:30

Y.Malatyaspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4

20:30

Denizlispor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 3, Bein Sports 4

20:30

Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 1, Bein Sports 4

20:30

Gençlerbirliği - Göztepe

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4

21:00

Elche - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV

21:10

Deportivo Riestra - Almirante Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

21:30

Basel - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Austria Vienna - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

21:45

Napoli - Udinese

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:15

Southampton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:30

Sporting Lisbon - Boavista

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Levante - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV