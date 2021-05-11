11 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
11 Mayıs Salı bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler sorularının yanıtları haberimizde... Günün maçları bilgisini alan ve elinde kumandasıyla tv karşısına geçenler, haberimiz sizin için...
Çalımlar, paslar, goller, kurtarışlar, driplingler izlediğimiz futbol maçları için sıkı futbol takipçileri ekran başında yerlerini alıyor. İşte 11 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçları...
Stadyumlardan, futbol severlerin evlerine taşınan, milyonlarca insanı peşinden koşturan vazgeçilmez spor futbolda bugün yine birbirinden güzel maçlar var. Futbol sevdalıları için 11 Mayıs Salı bugünkü maçlar listesi haberimizde...
Premier Lig'den La Liga'ya, Bundesliga'dan, Serie A'ya, Ligue One'dan Eredevisie'ye kadar ayrıca diğer Avrupa ve Dünya liglerinden ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları ekranlara getiriliyor.
İşte 11 Mayıs Salı günkü maçlar, günün maçları...
03:10
Gimnasia - Nueva Chicago
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Suwon City - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
17:00
Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
18:00
Santa Clara - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:00
Tondela - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Ilves - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:15
Vaduz - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Östersunds - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
SV Ried - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
St.Polten - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Osasuna - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Manchester Utd - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
20:00
CD Nacional - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Alanyaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4
20:30
Kasımpaşa - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports 4, Bein Sports Max 1
20:30
Fenerbahçe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports 2Bein Sports 4
20:30
M.Başakşehir - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports 4, Bein Sports Max 2
20:30
Gaziantep FK - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4
20:30
Y.Malatyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4
20:30
Denizlispor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports 3, Bein Sports 4
20:30
Beşiktaş - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports 1, Bein Sports 4
20:30
Gençlerbirliği - Göztepe
Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın
Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 4
21:00
Elche - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV
21:10
Deportivo Riestra - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Basel - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Austria Vienna - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
21:45
Napoli - Udinese
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:15
Southampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:30
Sporting Lisbon - Boavista
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Levante - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV
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