11 Haziran Cuma tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

11 Haziran Cuma tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

11 Haziran Cuma Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Postacı

22:00 Postacı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı

21:20 UEFA EURO 2020

21:55 Türkiye-İtalya

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda