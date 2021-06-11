11 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

11 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 11.06.2021 - 00:15 11.06.2021 - 00:19 Kartal Bakışı
11 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

11 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

11 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Estudiantes Rio Cuarto - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

00:00
CA Tigre - Estudiantes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

02:10
Agropecuario - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

10:00
Pendik Engelliler - Esengücü Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

18:00
Suduva - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:30
Oulu - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) maç takvimi ve A Milli Takım Euro 2020 fikstürü

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) maç takvimi ve A Milli Takım Euro 2020 fikstürü

18:30
Ekenas - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Ferro Carril Oeste - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00
Banga - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:30
Almagro - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Türkiye - İtalya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV, İçtimai TV

22:00
All Boys - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

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