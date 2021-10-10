11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 10.10.2021 - 23:43 10.10.2021 - 23:46
11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Birmingham Legion - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

00:00
Kolombiya - Brezilya
FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00
Kosta Rika - El Salvador
FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00
Panama - ABD
FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00
Jamaika - Kanada
FIFA Dünya Kupası Eleme

02:00
Meksika - Honduras
FIFA Dünya Kupası Eleme

02:30
Arjantin - Uruguay
FIFA Dünya Kupası Eleme

04:00
Austin Bold - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

15:00
Kuzey Makedonya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

15:45
Almanya - Romanya
U20 Hazırlık Maçı
Almanya FF Youtube

16:00
Gabon - Angola
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

16:00
Mozambik - Kamerun
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

18:00
Çekya - İngiltere
UEFA Elit U20 Ligi
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00
Burkina Faso - Cibuti
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Fildişi Sahili - Malavi
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Güney Kıbrıs - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Slovenya - Rusya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Hollanda - Cebelitarık
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Hırvatistan - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Romanya - Ermenistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Norveç - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Kuzey Makedonya - Almanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Letonya - Türkiye
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT 1

22:00
Libya - Mısır
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Real Zaragoza - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
O'Higgins - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi

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