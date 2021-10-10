11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Birmingham Legion - Indy Eleven

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

00:00

Kolombiya - Brezilya

FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00

Kosta Rika - El Salvador

FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00

Panama - ABD

FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00

Jamaika - Kanada

FIFA Dünya Kupası Eleme

02:00

Meksika - Honduras

FIFA Dünya Kupası Eleme

02:30

Arjantin - Uruguay

FIFA Dünya Kupası Eleme

04:00

Austin Bold - OKC Energy

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

15:00

Kuzey Makedonya - Türkiye

U19 Hazırlık Maçı

Yayın Yok

15:45

Almanya - Romanya

U20 Hazırlık Maçı

Almanya FF Youtube

16:00

Gabon - Angola

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

16:00

Mozambik - Kamerun

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

18:00

Çekya - İngiltere

UEFA Elit U20 Ligi

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00

Burkina Faso - Cibuti

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Fildişi Sahili - Malavi

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Güney Kıbrıs - Malta

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Slovenya - Rusya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Hollanda - Cebelitarık

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Hırvatistan - Slovakya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

21:45

Romanya - Ermenistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Norveç - Karadağ

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

Kuzey Makedonya - Almanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Letonya - Türkiye

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT 1

22:00

Libya - Mısır

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Real Zaragoza - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

O'Higgins - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi