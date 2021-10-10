11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
11 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Birmingham Legion - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:00
Kolombiya - Brezilya
FIFA Dünya Kupası Eleme
01:00
Kosta Rika - El Salvador
FIFA Dünya Kupası Eleme
01:00
Panama - ABD
FIFA Dünya Kupası Eleme
01:00
Jamaika - Kanada
FIFA Dünya Kupası Eleme
02:00
Meksika - Honduras
FIFA Dünya Kupası Eleme
02:30
Arjantin - Uruguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
04:00
Austin Bold - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
15:00
Kuzey Makedonya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
15:45
Almanya - Romanya
U20 Hazırlık Maçı
Almanya FF Youtube
16:00
Gabon - Angola
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
16:00
Mozambik - Kamerun
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
18:00
Çekya - İngiltere
UEFA Elit U20 Ligi
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
19:00
Burkina Faso - Cibuti
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Fildişi Sahili - Malavi
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Güney Kıbrıs - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Slovenya - Rusya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Hollanda - Cebelitarık
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Hırvatistan - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Romanya - Ermenistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Norveç - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Kuzey Makedonya - Almanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Letonya - Türkiye
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT 1
22:00
Libya - Mısır
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Real Zaragoza - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
O'Higgins - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
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