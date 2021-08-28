10 kişi kalan Beşiktaş galibiyeti pençeledi

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmada 1 kırmızı kart ve 1 gol vardı. Siyah Beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

FUTBOL 28.08.2021 - 23:45 28.08.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
10 kişi kalan Beşiktaş galibiyeti pençeledi

Süper Lig'de 3. haftada Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş lehine 1-0 sonuçlanırken gol yeni transfer Alex Teixeira'nın harika vuruşuyla geldi.

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İkinci yarının başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Salih Uçan 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Siyah-beyazlı takımda Welinton ve Rıdvan Yılmaz sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Maçın 83. dakikasında Welinton'un yerine Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ise Mehmet Topal oyuna dahil oldu.

#Beşiktaş #karagümrük
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