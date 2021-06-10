10 Haziran Perşembe TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

10 Haziran 2021 Perşembe bugün tv'de neler var? Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler?

10 Haziran Perşembe Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat (Yerli Sinema)

22:15 Ölümcül Takip (Yerli Sinema)

00:15 Cam Tavanlar

02:45 Merkezi İstihbarat (Yerli Sinema)

04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

00:15 Aşkın Tarifi

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Oğlan Bizim Kız Bizim (Yerli Sinema)

22:30 Sen Çal Kapımı

01:45 Oğlan Bizim Kız Bizim (Yerli Sinema)

04:00 Masumiyet

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Akrep (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs (Yeni Bölüm)

23:45 Teşkilat

02:30 Türkan Hanım’ın Konağı

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar