10 Haziran Perşembe TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...
Bugün TV'de ne var, bugün hangi diziler var, hangi filmler var diye arama yapanlar için yayın akışı listeleri haberimizde... İşte 10 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı...
10 Haziran 2021 Perşembe bugün tv'de neler var? Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler?
10 Haziran Perşembe Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat (Yerli Sinema)
22:15 Ölümcül Takip (Yerli Sinema)
00:15 Cam Tavanlar
02:45 Merkezi İstihbarat (Yerli Sinema)
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:30 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
00:15 Aşkın Tarifi
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Bodrum Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Oğlan Bizim Kız Bizim (Yerli Sinema)
22:30 Sen Çal Kapımı
01:45 Oğlan Bizim Kız Bizim (Yerli Sinema)
04:00 Masumiyet
06:00 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs (Yeni Bölüm)
23:45 Teşkilat
02:30 Türkan Hanım’ın Konağı
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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