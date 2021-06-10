10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4, Bilyoner TV
16:30
Samgurali - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
18:00
Inter Turku - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Haka - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Estonya - Letonya
Baltık Kupası
S Sport Plus
19:00
Dinamo Batum - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
Gimnasia Jujuy - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Riestra - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Maipu - Chacarita Juniors
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Moron - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Santamarina - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:55
Fransa - Almanya
Kadınlar Hazırlık Maçı
Bein Sports 4
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