10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 10.06.2021 - 12:55 10.06.2021 - 12:58 Kartal Bakışı
10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

10 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4, Bilyoner TV

16:30
Samgurali - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

18:00
Inter Turku - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Haka - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

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18:30
KTP - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lahti - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
SJK - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Estonya - Letonya
Baltık Kupası
S Sport Plus

19:00
Dinamo Batum - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00
Gimnasia Jujuy - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Riestra - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Maipu - Chacarita Juniors
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Moron - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Santamarina - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:55
Fransa - Almanya
Kadınlar Hazırlık Maçı
Bein Sports 4

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