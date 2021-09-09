10 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
10 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
10 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
10 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:30
Paraguay - Venezuela
2022 Dünya Kupası Eleme
01:30
Uruguay - Ekvador
2022 Dünya Kupası Eleme
02:00
Kolombiya - Şili
2022 Dünya Kupası Eleme
02:30
Arjantin - Bolivya
2022 Dünya Kupası Eleme
03:30
Brezilya - Peru
2022 Dünya Kupası Eleme
12:30
Yunanistan - Türkiye
Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri
Beach Soccer TV
13:00
Nagoya - Tokushima
Japonya J.League
17:45
Khorfakkan - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Emirates Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Klubi 04 - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
18:30
Gnistan - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
18:30
TPS Turku - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
19:00
FC Midtjylland - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
19:30
F.Amager - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
20:00
Al Sharjah - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Esbjerg - Hobro
Danimarka 1. Ligi
21:00
Brondby IF - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
21:00
ND Gorica - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
21:45
Club Brugge - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor
22:00
Lorient - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:00
Sporting Gijon - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
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