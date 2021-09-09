10 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

10 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

10 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:30

Paraguay - Venezuela

2022 Dünya Kupası Eleme

01:30

Uruguay - Ekvador

2022 Dünya Kupası Eleme

02:00

Kolombiya - Şili

2022 Dünya Kupası Eleme

02:30

Arjantin - Bolivya

2022 Dünya Kupası Eleme

03:30

Brezilya - Peru

2022 Dünya Kupası Eleme

12:30

Yunanistan - Türkiye

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri

Beach Soccer TV

13:00

Nagoya - Tokushima

Japonya J.League

17:45

Khorfakkan - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Emirates Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Klubi 04 - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

18:30

Gnistan - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

18:30

TPS Turku - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

19:00

FC Midtjylland - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

19:30

F.Amager - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

20:00

Al Sharjah - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Esbjerg - Hobro

Danimarka 1. Ligi

21:00

Brondby IF - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

21:00

ND Gorica - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

21:45

Club Brugge - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor

22:00

Lorient - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

22:00

Sporting Gijon - Leganes

İspanya La Liga 2

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