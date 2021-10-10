10 Ekim Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
10 Ekim Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
10 Ekim Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
10 Ekim Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Fatih Karagümrük - Bursaspor
Hazırlık Maçı
Bursaspor Youtube
12:30
Gyeongnam - Asan
Güney Kore 2.Ligi
12:30
Hougang - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Lion City - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Tampines - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Tanjong Pagar - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
15:00
Kömürspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
15:00
Niğde Anadolu - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Real Sociedad B - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
15:30
ADO Den Haag - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
15:30
İnegölspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Kanal On6 Bursa
16:00
Benin - Tanzanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Nijerya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Kenya - Mali
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Uganda - Ruanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
İtalya - Belçika
UEFA Uluslar Ligi Play Off/3.lük
S Sport Plus, S Sport
17:00
Cartagena - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Internacional - Chapecoense
Brezilya Serie A
17:00
Türkiye - Portekiz
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
17:45
Dordrecht - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
19:00
Ankaraspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Madagaskar - Demokratik Kongo
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Yeşil Burun Adaları - Liberya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Zambiya - Ekvator Ginesi
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Moritanya - Tunus
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Amedspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
19:00
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
19:00
Tarsus İY - Uşakspor
TFF 2. Lig
Sun TV Mersin
19:00
Bucaspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Ege TV
19:15
Alcorcon - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Tenerife - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Loudoun United - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
20:00
Deportes La Serena - Cobresal
Şili Primera Ligi
21:00
Charleston - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
21:00
Almere - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
21:45
İspanya - Fransa
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Final
TRT Spor, S Sport Plus, S Sport
22:00
Fuenlabrada - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Pittsburgh RH - Tampa Bay Rowdies
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
22:00
San Antonio - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
22:00
Santos - Gremio
Brezilya Serie A
23:00
Minnesota United - Colorado Rapids
MLS
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