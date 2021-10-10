10 Ekim Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

10 Ekim Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

10 Ekim Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Fatih Karagümrük - Bursaspor

Hazırlık Maçı

Bursaspor Youtube

12:30

Gyeongnam - Asan

Güney Kore 2.Ligi

12:30

Hougang - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Lion City - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Tampines - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Tanjong Pagar - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

15:00

Kömürspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

15:00

Niğde Anadolu - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Real Sociedad B - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

15:30

ADO Den Haag - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

15:30

İnegölspor - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig

Kanal On6 Bursa

16:00

Benin - Tanzanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Orta Afrika Cumhuriyeti - Nijerya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Kenya - Mali

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Uganda - Ruanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

İtalya - Belçika

UEFA Uluslar Ligi Play Off/3.lük

S Sport Plus, S Sport

17:00

Cartagena - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Internacional - Chapecoense

Brezilya Serie A

17:00

Türkiye - Portekiz

U18 Hazırlık Maçı

Yayın Yok

17:45

Dordrecht - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

19:00

Ankaraspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Madagaskar - Demokratik Kongo

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Yeşil Burun Adaları - Liberya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Zambiya - Ekvator Ginesi

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Moritanya - Tunus

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Amedspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

19:00

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

19:00

Tarsus İY - Uşakspor

TFF 2. Lig

Sun TV Mersin

19:00

Bucaspor - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Ege TV

19:15

Alcorcon - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:15

Tenerife - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Loudoun United - Miami FC

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

20:00

Deportes La Serena - Cobresal

Şili Primera Ligi

21:00

Charleston - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

21:00

Almere - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

21:45

İspanya - Fransa

UEFA Uluslar Ligi Play Off/Final

TRT Spor, S Sport Plus, S Sport

22:00

Fuenlabrada - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Pittsburgh RH - Tampa Bay Rowdies

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

22:00

San Antonio - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

22:00

Santos - Gremio

Brezilya Serie A

23:00

Minnesota United - Colorado Rapids

MLS