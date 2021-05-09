10, 11, 12 Mayıs canlı ders var mı? 10 Mayıs'ta (yarın) okullar tatil mi?

Bayram Tatilinin 9 güne çıkarıldığı, kamu görevlilerinin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü idari izinli olduğu hükümet tarafından açıklanmıştı. Peki o günlerde uzaktan eğitim olacak mı? Pazartesi canlı ders var mı? İşte detaylar...

Öğrenciler ve veliler 10-11-12 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitimin olup olmayacağını merak ediyorken, Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair son dakika açıklamasında bulundu.

Pazartesi Okul Var Mı? 10, 11, 12 Mayıs Tatil Mi, Canlı Ders Var Mı?

MEB yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı ve 12 Mayıs Çarşamba günleri öğretmenler idari izinli olduğu için uzaktan eğitimde olmayacak. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.