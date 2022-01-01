1 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
1 Ocak Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
11:45
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
S Sport, S Sport Plus
15:30
Arsenal - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus, İçtimai Tv
15:30
Sheffield Utd - Middlesbrough
İngiltere Championship
S Sport, S Sport Plus
18:00
Watford - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Blackpool - Hull City
İngiltere Championship
Bein Sports 2
20:30
Crystal Palace - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor Yıldız, TRT Spor 2