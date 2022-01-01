1 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

1 Ocak Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Han'ın dayak sahnesi dikkat çekti! Masumlar Apartmanı Mazo kim?

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Han'ın dayak sahnesi dikkat çekti! Masumlar Apartmanı Mazo kim?

11:45
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
S Sport, S Sport Plus

15:30
Arsenal - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus, İçtimai Tv

15:30
Sheffield Utd - Middlesbrough
İngiltere Championship
S Sport, S Sport Plus

18:00
Watford - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

18:00
Blackpool - Hull City
İngiltere Championship
Bein Sports 2

20:30
Crystal Palace - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

22:00
A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor Yıldız, TRT Spor 2