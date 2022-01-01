1 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

1 Ocak Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:45

Adelaide United - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

S Sport, S Sport Plus

15:30

Arsenal - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus, İçtimai Tv

15:30

Sheffield Utd - Middlesbrough

İngiltere Championship

S Sport, S Sport Plus

18:00

Watford - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Blackpool - Hull City

İngiltere Championship

Bein Sports 2

20:30

Crystal Palace - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor Yıldız, TRT Spor 2