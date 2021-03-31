1 Nisan Perşembe NBA Maçları! Gecenin NBA Maçları ve Kanal Bilgiler! Saat Kaçta Hangi Kanalda?

1 Nisan NBA maçları, yayın bilgileri... Dünyanın en fazla ilgi çeken spor arenalarından olan NBA yani Amerikan Ulusal Basketbol Liginde oynananbasketbol maçları tv sayesinde dünyanın dört bir tarafından izlenebiliyor. NBA maçlarında akrobatik hareket

DİĞER HABERLER 31.03.2021 - 22:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
1 Nisan Perşembe NBA Maçları! Gecenin NBA Maçları ve Kanal Bilgiler! Saat Kaçta Hangi Kanalda?

NBA yıldızları gece yayınlanan maçlarda basketbolseverlerin karşısına çıkarak gözlerin pasını siliyor. işte NBA maçları hangi kanalda sorusunun yanıtları...

Bu gece (1 Nisan Perşembe) hangi NBA maçları var?

02:00
Detroit Pistons - Portland TB
NBA
Bilyoner TV

02:00
Indiana Pacers - Miami Heat
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

02:30
Boston Celtics - Dallas Mavericks
NBA
Bilyoner TV

02:30
Brooklyn Nets - Houston Rockets
NBA
Bilyoner TV

03:00
Memphis Grizzlies - Utah Jazz
NBA
Bilyoner TV

03:00
Minnesota TW - New York Knicks
NBA
Bilyoner TV

03:00
OKC Thunder - Toronto Raptors
NBA
Bilyoner TV

03:30
SA Spurs - Sacramento Kings
NBA
Bilyoner TV

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05:00
LA Lakers - Milwaukee Bucks
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

05:00
Phoenix Suns - Chicago Bulls
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

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