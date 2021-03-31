1 Nisan Perşembe NBA Maçları! Gecenin NBA Maçları ve Kanal Bilgiler! Saat Kaçta Hangi Kanalda?

NBA yıldızları gece yayınlanan maçlarda basketbolseverlerin karşısına çıkarak gözlerin pasını siliyor. işte NBA maçları hangi kanalda sorusunun yanıtları...

Bu gece (1 Nisan Perşembe) hangi NBA maçları var?

02:00

Detroit Pistons - Portland TB

NBA

Bilyoner TV

02:00

Indiana Pacers - Miami Heat

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

02:30

Boston Celtics - Dallas Mavericks

NBA

Bilyoner TV

02:30

Brooklyn Nets - Houston Rockets

NBA

Bilyoner TV

03:00

Memphis Grizzlies - Utah Jazz

NBA

Bilyoner TV

03:00

Minnesota TW - New York Knicks

NBA

Bilyoner TV

03:00

OKC Thunder - Toronto Raptors

NBA

Bilyoner TV

03:30

SA Spurs - Sacramento Kings

NBA

Bilyoner TV

05:00

LA Lakers - Milwaukee Bucks

NBA

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

05:00

Phoenix Suns - Chicago Bulls

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV