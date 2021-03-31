1 Nisan Perşembe EuroLeague Maçları! Bu Akşam Hangi EuroLeague Maçları Var, Saat Kaçta?

THY EuroLeague'de haftanın maçları devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın 9 mağlubiyetle ilk sırada yer aldığı EuroLeague puan durumunda, Rus temsilcisi CSKA, ülkemizden Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano, lider Barcelona'nın ardından sıralanıyor. İşte 1 Nisan Perşembe EuroLeague maçları...

Bu Akşam Hangi EuroLeague Maçları Var?

20:00

Baskonia - Anadolu Efes

THY Euroleague

beIN Sports Haber Bilyoner TV

21:00

Panathinaikos - Olimpia Milano

THY Euroleague

Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:30

Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

THY Euroleague

Bein Sports 4 Bilyoner TV

21:45

Kızılyıldız - Maccabi Fox

THY Euroleague

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV