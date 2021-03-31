1 Nisan Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri
Günün maçlarını seyretmek, ekran başında futbol keyfini yaşamak isteyen futbol seyircileri için bugün hangi maçlar var sualinin haberimizde yanıtladık. Bünü kıtaları etkisi altına alan milyonlarca insanı etrafında toplayabilen futbol, hem Avrupa hemd
1 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? İtalyanların Serie A'sı, İngilizlerin Premier Lig'i, Hollandalıların Eredevisie'si, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Liginden günün maçlarıyla birlikte, uluslararası futbol maçlarından gün içinde yapılacak ve tv kanallarınca ekranlara canlı olarak getirilecek maçları sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi istiyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını arayan, elinde kumandası, abur cuburu, içeceği ile birlikte tv başına geçen futbol severler haberimiz sizler için... İşte bugünkü maçlar...
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt: Bugünkü maçlar...
09:35
Western United - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4
11:40
CC Mariners - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4
15:00
Sakaryaspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Pazarspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Kahramanmaraş - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
18:00
Espanyol - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Mallorca - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Las Palmas - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:30
Real Zaragoza - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
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