1 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları

1 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için yeşil sahalarda oynanıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

1 Kasım Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

18:00

Alcorcon - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Giresunspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

M.Başakşehir - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Bursaspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Adanaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:15

Tenerife - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Rayo Vallecano - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

22:45

Bologna - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

22:45

Valenciennes - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

23:00

Wolverhampton - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

23:00

Levante - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD