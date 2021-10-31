1 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları
1 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
1 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için yeşil sahalarda oynanıyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
1 Kasım Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
18:00
Alcorcon - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Giresunspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
M.Başakşehir - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Bursaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Adanaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:15
Tenerife - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:30
Rayo Vallecano - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
22:45
Bologna - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
22:45
Valenciennes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
23:00
Wolverhampton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Levante - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
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