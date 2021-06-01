1 Haziran Survivor kim elenecek, kim gitti? Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında?

1 Haziran 2021 Survivor 2021 bölümünde eleme var. Survivor seyircileri nefeslerini tuttu ve elenecek ismi bekleniyor. Survivor bugün kim elenecek? Survivor kim elendi? Soruları izleyicilerin merakını celbediyor...

Bilindiği üzere Survivor Türkiye'de bu hafta Dora ve Aleyna Çalışkan isimleri eleme adayı oldular. Survivor eleme konseyinde oyları belli olacak yarışmacılardan az oy alan yarışmaya veda edecek.

1 Haziran Survivor 2021 Kim Elendi?

Survivor elenecek isim ifşa konusu geçen yıl çok gündeme gelmiş ve Survivor elenecek isimlerin ifşaları sonrasında Acun Ilıcalı tedbirleri arttırmış, bunun önünü kesmişti. 1 Haziran Survivor SMS Sıralamasına göre elenen isim gecenin sonunda belli olacak.

Survivor Dora Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğan Survivor Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokulunu, 2004'de Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamlamış ve alabinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İktisat bölümünden mezun olmuştur. Dora 37 yaşındadır. Survivor Dora ne iş yapıyor sorusuna gelecek olursak ise; Tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı ve çeşitli reklamlarda oynadı.

Survivor Aleyna Çalışkan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

15 Temmuz 1998 yılında doğan Survivor Aleyna Çalışkan 23 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri voleybol, badminton, karate ve boks gibi spor dalları ile uğraşmıştır. Survivor Aleyna Çalışkan ayrıca IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonu olmuştur. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapmaktadır. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.