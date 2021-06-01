1 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
1 Haziran Salı bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
1 Haziran Salı bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonları peşinden koşturan futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
1 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Calera - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
01:00
CA Independiente - Colon
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
02:00
Sampaio Correa - Goias
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Audax Ital. - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
12:05
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4
19:00
Hırvatistan - Ermenistan
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Sundsvall - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Polonya - Rusya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
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