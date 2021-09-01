1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Avusturya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
14:00
Mechelen - Willem II
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube
16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Kazakistan - Ukrayna
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
18:30
VPS - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
19:00
Finlandiya - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Gine Bissau - Gine
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Senegal - Togo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Hırvatistan - Galler
U19 Hazırlık Maçı
Galler Youtube
21:45
Fransa - Bosna Hersek
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İsviçre - Yunanistan
Hazırlık Maçı
21:45
Rusya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Portekiz - İrlanda
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Norveç - Hollanda
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Letonya - Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Danimarka - İskoçya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Türkiye - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1
22:00
Libya - Gabon
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Mali - Ruanda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Mısır - Angola
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
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