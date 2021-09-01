1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 01.09.2021 - 00:07 01.09.2021 - 00:12 Kartal Bakışı

1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00
Avusturya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı

14:00
Mechelen - Willem II
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube

16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

17:00
Kazakistan - Ukrayna
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi

18:30
VPS - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi

19:00
Finlandiya - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Gine Bissau - Gine
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Senegal - Togo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Hırvatistan - Galler
U19 Hazırlık Maçı
Galler Youtube

21:45
Fransa - Bosna Hersek
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
İsviçre - Yunanistan
Hazırlık Maçı

21:45
Rusya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Portekiz - İrlanda
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

27 Ağustos Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:45
Norveç - Hollanda
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Letonya - Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Danimarka - İskoçya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Türkiye - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1

22:00
Libya - Gabon
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Mali - Ruanda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Mısır - Angola
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

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