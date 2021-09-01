1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

1 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Avusturya - Türkiye

U19 Hazırlık Maçı

14:00

Mechelen - Willem II

Hazırlık Maçı

Willem 2 Youtube

16:00

Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Kazakistan - Ukrayna

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

18:30

Mikkeli - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

18:30

VPS - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

19:00

Finlandiya - Galler

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

Gine Bissau - Gine

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Senegal - Togo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Hırvatistan - Galler

U19 Hazırlık Maçı

Galler Youtube

21:45

Fransa - Bosna Hersek

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İsviçre - Yunanistan

Hazırlık Maçı

21:45

Rusya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Portekiz - İrlanda

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Norveç - Hollanda

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Letonya - Cebelitarık

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Danimarka - İskoçya

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Türkiye - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1

22:00

Libya - Gabon

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Mali - Ruanda

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Mısır - Angola

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube