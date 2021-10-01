1 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Colo Colo - Nublense

Şili Primera Ligi

02:00

New York RB 2 - Loudoun United

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Audax Ital. - Union Espanola

Şili Primera Ligi

03:00

Hartford Athletic - Charlotte Independence

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Saprissa - Santa Lucia

Concacaf Şampiyonlar Ligi

03:30

Atletico PR - Penarol

Copa Sudamericana Yarı Final

S Sport PlusS Sport

03:30

Sampaio Correa - Remo

Brezilya Serie B

13:00

Shonan Bellmar - Yokohama Marinos

Japonya J.League

17:00

Zira - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Mioveni - Arges

Romanya Liga 1

18:00

Dunajska Streda - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

18:30

Ayacucho - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

19:00

Sibenik - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

19:00

KGHM Zaglebie - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

19:30

Erzgebirge Aue - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3

19:30

Werder Bremen - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

19:30

Fredericia - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

19:30

Amstetten - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

19:30

Austria II - Horn

Avusturya 1. Ligi

19:30

FC Juniors - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

19:30

Vorwarts Steyr - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

20:00

Fatih Karagümrük - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Antalyaspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Altınordu - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Elfsborg - Göteborg

İsveç Allsvenskan

20:00

Odense - Vejle

Danimarka Süper Ligi

20:00

Hobro - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

21:00

Maritimo - Moreirense

Portekiz Liga NOS

21:00

Groningen - Twente

Hollanda Eredivisie

21:00

Sport Boys - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

21:00

Chindia Targoviste - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

21:00

NAC Breda - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Den Bosch - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Volendam - Almere

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Helmond - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Jong AZ - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Jong PSV - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Jong Utrecht - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Maastricht - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Oss - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Roda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Westerlo - Lommel

Belçika 1. B Ligi

21:15

Radomlje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

21:25

Dornbirn - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

21:30

Köln - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

21:30

Piast Gliwice - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

21:30

Lecce - Monza

İtalya Serie B

21:45

Cagliari - Venezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Stoke - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect

21:45

Mechelen - Standard Liege

Belçika Pro League

21:45

Drogheda - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

22:00

Athletic Bilbao - Alaves

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

22:00

Ponferradina - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Lens - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

22:00

Finn Harps - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

22:00

Shamrock Rovers - Derry City

İrlanda Premier Ligi

23:15

Famalicao - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

23:30

Cienciano - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura