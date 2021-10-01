1 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
1 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:30
Colo Colo - Nublense
Şili Primera Ligi
02:00
New York RB 2 - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Audax Ital. - Union Espanola
Şili Primera Ligi
03:00
Hartford Athletic - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Saprissa - Santa Lucia
Concacaf Şampiyonlar Ligi
03:30
Atletico PR - Penarol
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport PlusS Sport
03:30
Sampaio Correa - Remo
Brezilya Serie B
13:00
Shonan Bellmar - Yokohama Marinos
Japonya J.League
17:00
Zira - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Mioveni - Arges
Romanya Liga 1
18:00
Dunajska Streda - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
18:30
Ayacucho - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
19:00
Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
19:00
KGHM Zaglebie - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
19:30
Erzgebirge Aue - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3
19:30
Werder Bremen - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2
19:30
Fredericia - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
19:30
Amstetten - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
19:30
Austria II - Horn
Avusturya 1. Ligi
19:30
FC Juniors - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
19:30
Vorwarts Steyr - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
20:00
Fatih Karagümrük - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Antalyaspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Altınordu - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Elfsborg - Göteborg
İsveç Allsvenskan
20:00
Odense - Vejle
Danimarka Süper Ligi
20:00
Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
21:00
Maritimo - Moreirense
Portekiz Liga NOS
21:00
Groningen - Twente
Hollanda Eredivisie
21:00
Sport Boys - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
21:00
Chindia Targoviste - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
21:00
NAC Breda - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Den Bosch - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Volendam - Almere
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Helmond - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Jong PSV - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Jong Utrecht - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Maastricht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Oss - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Roda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Westerlo - Lommel
Belçika 1. B Ligi
21:15
Radomlje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
21:25
Dornbirn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
21:30
Köln - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2
21:30
Piast Gliwice - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
21:30
Lecce - Monza
İtalya Serie B
21:45
Cagliari - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Stoke - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
21:45
Mechelen - Standard Liege
Belçika Pro League
21:45
Drogheda - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
22:00
Athletic Bilbao - Alaves
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Ponferradina - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Lens - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
22:00
Shamrock Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi
23:15
Famalicao - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
23:30
Cienciano - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
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