1 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

1 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 01.10.2021 - 00:13 01.10.2021 - 00:18 Kartal Bakışı
1 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

1 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30
Colo Colo - Nublense
Şili Primera Ligi

02:00
New York RB 2 - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Audax Ital. - Union Espanola
Şili Primera Ligi

03:00
Hartford Athletic - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Saprissa - Santa Lucia
Concacaf Şampiyonlar Ligi

03:30
Atletico PR - Penarol
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport PlusS Sport

03:30
Sampaio Correa - Remo
Brezilya Serie B

13:00
Shonan Bellmar - Yokohama Marinos
Japonya J.League

17:00
Zira - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

18:00
Mioveni - Arges
Romanya Liga 1

18:00
Dunajska Streda - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

18:30
Ayacucho - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura

19:00
Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi

19:00
KGHM Zaglebie - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa

19:30
Erzgebirge Aue - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3

19:30
Werder Bremen - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

19:30
Fredericia - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

19:30
Amstetten - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

19:30
Austria II - Horn
Avusturya 1. Ligi

19:30
FC Juniors - St.Polten
Avusturya 1. Ligi

19:30
Vorwarts Steyr - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

20:00
Fatih Karagümrük - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Antalyaspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Altınordu - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Elfsborg - Göteborg
İsveç Allsvenskan

20:00
Odense - Vejle
Danimarka Süper Ligi

20:00
Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi

21:00
Maritimo - Moreirense
Portekiz Liga NOS

21:00
Groningen - Twente
Hollanda Eredivisie

21:00
Sport Boys - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

21:00
Chindia Targoviste - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1

21:00
NAC Breda - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Den Bosch - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Volendam - Almere
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Helmond - Ajax
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Jong PSV - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Jong Utrecht - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Maastricht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Oss - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Roda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Westerlo - Lommel
Belçika 1. B Ligi

21:15
Radomlje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

21:25
Dornbirn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi

21:30
Köln - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

21:30
Piast Gliwice - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

21:30
Lecce - Monza
İtalya Serie B

21:45
Cagliari - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Stoke - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect

21:45
Mechelen - Standard Liege
Belçika Pro League

21:45
Drogheda - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

22:00
Athletic Bilbao - Alaves
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

22:00
Ponferradina - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Lens - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

22:00
Shamrock Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi

23:15
Famalicao - Guimaraes
Portekiz Liga NOS

26 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

26 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

23:30
Cienciano - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura

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